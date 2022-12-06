В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.

Помните, как 29 сентября ракета разрушила частный дом на окраине Днепра? Тогда еще на руинах сидел пес Крым и плакал. В проекте «Мемориал» рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего в тот день вместе со своими родными.
Иван Патлань вместе с мамой Натальей и сестрой Василисы после полномасштабного вторжения переехали в дом своей бабушки Аллы. Отец защищал Украину на передовой.
К сожалению, 29 сентября российская армия ракетой попала в их дом. Вся семья погибла. Через полтора месяца умер и соседский пес Крым, которого нашли тогда на развалинах дома.
Сосед Александр, живший напротив, рассказал, что малыш Иван любил ездить по улицам микрорайона на велосипеде и всегда здоровался с соседями. Мальчик любил сладкое, поэтому мужчина иногда угощал его конфетами.
Знакомая семьи Патлань, Наталья, говорит, что Иванко был светлым и хорошим мальчиком. Учился онлайн, любил проводить время с мамой. И он, и сестра Василиса очень волновались за своего отца-военнослужащего. Мама Наталья Патлань поддерживала и оберегала детей как могла.
Похоронили Ивана и его родных на Краснопольском кладбище. Священник, который проводил похороны, рассказал, что семья часто приходила в храм на праздники и воскресенье.
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