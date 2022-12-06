Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.

В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.

Сегодня 12:24
просмотров

Мальчик погиб вместе со своими родными, когда в его дом попала ракета.

Новости Днепра про В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.

Помните, как 29 сентября ракета разрушила частный дом на окраине Днепра? Тогда еще на руинах сидел пес Крым и плакал. В проекте «Мемориал» рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего в тот день вместе со своими родными.

Иван Патлань вместе с мамой Натальей и сестрой Василисы после полномасштабного вторжения переехали в дом своей бабушки Аллы. Отец защищал Украину на передовой.

К сожалению, 29 сентября российская армия ракетой попала в их дом. Вся семья погибла. Через полтора месяца умер и соседский пес Крым, которого нашли тогда на развалинах дома.

Новости Днепра про В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.

Сосед Александр, живший напротив, рассказал, что малыш Иван любил ездить по улицам микрорайона на велосипеде и всегда здоровался с соседями. Мальчик любил сладкое, поэтому мужчина иногда угощал его конфетами.

Знакомая семьи Патлань, Наталья, говорит, что Иванко был светлым и хорошим мальчиком. Учился онлайн, любил проводить время с мамой. И он, и сестра Василиса очень волновались за своего отца-военнослужащего. Мама Наталья Патлань поддерживала и оберегала детей как могла.

Похоронили Ивана и его родных на Краснопольском кладбище. Священник, который проводил похороны, рассказал, что семья часто приходила в храм на праздники и воскресенье.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.Українська Новости Днепра про В Днепре рассказали историю 8-летнего мальчика, погибшего от попавшей в его дом ракеты.Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Чайник, полотенце и уксус: как погладить одежду, когда нет света
    Новости Днепра
    Сегодня 14:21
    Чайник, полотенце и уксус: как погладить одежду, когда нет света

    Аварийное отключение света в Днепре может повториться в любой день.…

    На Днепропетровщине оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки
    Новости Днепра
    Сегодня 11:21
    На Днепропетровщине оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки

    В Павлограде мама заплатит штраф, потому что дочь не ходила…

    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом

    В Днепре задержали неизвестного, оставившего гранату под столом в ресторане.

    В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:11
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

    В Днепре горел автомобиль.

    Последние новости

    Чайник, полотенце и уксус: как погладить одежду, когда нет света
    Чайник, полотенце и уксус: как погладить одежду, когда нет света

    Аварийное отключение света в Днепре может повториться в любой день. Когда подают в дом электричество нужно переделать не одно дело и порой можно просто забыть о том, что нужно что-то гладить. А вспомнив об этом – обнаружить, что свет уже…

    Сегодня 14:21
    просмотров
    В Днепре в ресторане под столом нашли «гранату»: комментарий полиции
    В Днепре в ресторане под столом нашли «гранату»: комментарий полиции

    Мы сообщали, что в Днепре в ресторане Bartolomeo под столом неизвестный мужчина оставил предмет, похожий на гранату.

    Сегодня 13:12
    0
    просмотров
    Платежки за свет при отключениях: как будут начислять плату за электроэнергию
    Платежки за свет при отключениях: как будут начислять плату за электроэнергию

    Нацрегулятор розповів, як будуть нараховувати плату за світло під час блекаутів.

    Сегодня 13:12
    просмотров
    Заряжайте все: в Днепре и области в любой момент могут выключить свет
    Заряжайте все: в Днепре и области в любой момент могут выключить свет

    Сегодня, 6 декабря, в Днепре и области продолжаются экстренные отключения электричества.

    Сегодня 12:57
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки
    На Днепропетровщине оштрафовали маму, потому что ее дочь не ходила на онлайн-уроки

    В Павлограде мама заплатит штраф, потому что дочь не ходила на уроки.

    Сегодня 11:21
    0
    просмотров
    В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса
    В Днепре из-за отключения света некоторые жители остались без воды: адреса

    Сегодня, 6 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 11:21
    0
    просмотров
    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом
    В Днепре мужчина принес в ресторан гранату и оставил ее под столом

    В Днепре задержали неизвестного, оставившего гранату под столом в ресторане.

    Сегодня 10:57
    1
    просмотров
    На россии снова горит: в Брянской области беспилотники атаковали комбинат «Слава»
    На россии снова горит: в Брянской области беспилотники атаковали комбинат «Слава»

    В ночь на 6 декабря в Брянской области рф (в 80 километрах от границы с Украиной) беспилотники атаковали комбинат "Слава" - они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
    В Днепре посреди дороги вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

    В Днепре горел автомобиль.

    Сегодня 10:11
    0
    просмотров
    В Днепре утром горел дом (ФОТО)
    В Днепре утром горел дом (ФОТО)

    6 декабря в 05:24 вспыхнул пожар в доме на территории частного домовладения на улице Косогорной в Самарском районе Днепра.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх