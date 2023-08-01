В Днепре рассказали, почему некоторые переселенцы с 1 августа останутся без выплат от государства

С 1 августа некоторые категории переселенцев останутся без выплат от государства.

Почему именно – объяснили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это касается тех, кто находится за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин, отбывает наказание в местах лишения свободы или был осужден за коллаборационизм. Также выплаты не будут получать граждане, которые вернулись на прежнее место жительства.

Решение об отмене выплат для определенных категорий ВПЛ приняло Правительство в июле – постановления №709 и №789. В соответствии с ними есть изменения и для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства. Это касается тех, кто после вступления в силу постановления №709 приобрел новое транспортное средство, недвижимость, имеет на депозитном счете более 100 тыс. грн, приобрел иностранную валюту, банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн. Тем, кто имеет в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные боевые действия или оккупированы, выплаты тоже не будут продлены, – рассказали в горсовете.

Остальным внутренне перемещенным лицам, которые сейчас получают помощь, выплаты автоматически продлят еще на полгода.

Переселенцам, которые после 1 августа впервые обратятся за получением помощи, ее назначат на полгода. Это же касается семей, которые впервые обращаются за назначением помощи с 1 ноября. Деньги в этом случае выплачиваются ежемесячно одному из членов семьи.

Также выплаты автоматически продлят еще на 6 месяцев, если в семье есть более трех несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью, лица, которые ухаживают за человеком с инвалидностью, лица пенсионного возраста. Выплаты пролонгируют и детям, прибывшим без сопровождения законного представителя, и тем, у кого совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимума.

Размер выплат для лиц с инвалидностью и детей составляет 3 тысячи гривен ежемесячно, для других – 2 тысячи гривен. Помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму, превышающую 100 тыс. грн. В то же время постановлениями № 709, 789 предоставлена возможность получать выплаты внутренне перемещенным лицам, у которых после перемещения родились дети, – отметили в городском совете.

Как переселенцам оформить помощь в Днепре

Можно подать заявку в управлении социальной защиты населения ДГС по фактическому месту жительства. Для этого потребуется заявление и документы, подтверждающие личность. Также можно запросить получение выплат в электронном виде через портал «Дія».

В городском совете отметили, что в настоящее время в Днепре официально зарегистрировано более 177 тысяч переселенцев. Из них помощь на проживание получают около 117 тысяч.

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