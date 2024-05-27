В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад

В Днепре снова заработал 17-метровый фонтан-водопад "Порог Ревучий" на Монастырском острове.

Этот уникальный искусственный водопад – единственный в Украине.

Он расположен в месте естественного выхода скальных пород на крутом берегу острова и достигает более 17 метров в высоту. А галогенная подсветка делает незабываемыми вечерние прогулки жителей Днепра.

Его официальное открытие состоялось 14 сентября 2013 в честь 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Рядом с фонтаном находится 20-метровый памятник украинскому писателю.

Интересно, что Тарас Шевченко завещал, чтобы его похоронили там, где «Было видно, было слышно, как ревет Ревучий».

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