В Днепре работников ТЦК заметили в «тренажерках» (ВИДЕО)

Об этом сообщают горожане в соцсетях.
На опубликованном видео видно, что мужчины в военной форме и с оружием заходят в спортзалы и общаются с посетителями. Выдавали ли кому-то повестки – на видео не видно.
Официальных комментариев по этому поводу пока не было.
Отметим, не только в Днепре работники ТЦК посетили «тренажерки». Подобные «рейды» они проводили в Ужгороде, Мукачево и других городах.
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