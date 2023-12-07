В Днепре работников ТЦК заметили в «тренажерках» (ВИДЕО)

На днях в тренажерных и спортивных залах Днепра заметили представителей ТЦК.

Об этом сообщают горожане в соцсетях.

На опубликованном видео видно, что мужчины в военной форме и с оружием заходят в спортзалы и общаются с посетителями. Выдавали ли кому-то повестки – на видео не видно.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Отметим, не только в Днепре работники ТЦК посетили «тренажерки». Подобные «рейды» они проводили в Ужгороде, Мукачево и других городах.

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