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  • В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

Сегодня 10:30
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СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Днепру

Новости Днепра про В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

Задержаны 7 российских агентов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержанные агенты передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Эти сведения враг использовал для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

Новости Днепра про В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару России по многоэтажке в Днепре 14 января.

Кроме того, агенты России собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям игры через резидента группы.

Новости Днепра про В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

Им оказался житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую организацию, а затем сбежал в Россию и начал работать на ГРУ.

По поручению ГРУ, он завербовал днепрян, помогавших собирать информацию. Во время обысков в их квартирах была обнаружена взрывчатка, техника и другие доказательства причастности к сотрудничеству с россиянами.

Новости Днепра про В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

Новости Днепра про В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

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