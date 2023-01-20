В Днепре работало 7 агентов российского ГРУ: проверяют причастность к удару по многоэтажке

СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Днепру

Задержаны 7 российских агентов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержанные агенты передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Эти сведения враг использовал для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места прилетов, чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару России по многоэтажке в Днепре 14 января.

Кроме того, агенты России собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям игры через резидента группы.

Им оказался житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую организацию, а затем сбежал в Россию и начал работать на ГРУ.

По поручению ГРУ, он завербовал днепрян, помогавших собирать информацию. Во время обысков в их квартирах была обнаружена взрывчатка, техника и другие доказательства причастности к сотрудничеству с россиянами.

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