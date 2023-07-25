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  • В Днепре работала мощная нарколаборатория, где готовили метамфетамин в промышленных масштабах

В Днепре работала мощная нарколаборатория, где готовили метамфетамин в промышленных масштабах

Сегодня 15:09
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В Днепре будут судить участников банды, занимавшихся изготовлением и продажей метамфетамина.

Новости Днепра про В Днепре работала мощная нарколаборатория, где готовили метамфетамин в промышленных масштабах

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Два жителя Днепра наладили бизнес по изготовлению наркотиков. Ежемесячно они зарабатывали более 12 миллионов гривен.

Сырье завозили из-за границы, после чего производили метамфетамин в мощной нарколаборатории.

В феврале 2023 года правоохранители задержали семерых участников наркогруппы, сбывавших метамфетамин на территории Украины. Запрещенные вещества продавали из рук в руки и иногда посылали почтой в другие регионы. Оплату за «товар» принимали на банковские карты и наличными.

В ходе санкционированных обысков в разных регионах Украины изъято около 2 кг психотропов стоимостью 4,5 млн грн, лабораторное оборудование, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, гранаты РГД-5, автомат АКС и патроны, элитные автомобили.

Дело всех семи участников наркокартеля передали в суд. Им инкриминировано создание и участие в преступной организации, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами, незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта психотропных веществ, перевозка прекурсоров с целью их использования для изготовления и организацию мест для незаконного изготовления психотропов (ч. 1, 2 ст. 23, ч. 2, 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2). (ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины).

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, а на их имущество наложили арест.

Новости Днепра про В Днепре работала мощная нарколаборатория, где готовили метамфетамин в промышленных масштабах

Новости Днепра про В Днепре работала мощная нарколаборатория, где готовили метамфетамин в промышленных масштабах

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