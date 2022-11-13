В Днепре пятый месяц лечат «бахмутского Хатико», который попал под удар ракеты пока ждал хозяев

К сожалению, от войны страдают и животные. Десятки пушистиков остаются без дома и получают серьезные травмы при обстрелах. Днепровские терробороновцы рассказали историю пса из Бахмута.
Зовут собаку Бургер. Как рассказали военные, пес находился в Бахмуте Донецкой области. Владельцы эвакуировались, но не успели найти своего любимца перед отъездом. Бургер вернулся домой, но не увидел своих хозяев. Он ждал их на крыльце дома, когда в дом попала ракета. Обломки снаряда разбили псу верхнюю и нижнюю челюсть и разорвали язык. Шансов выжить у него было мало.
Однако один из бойцов поверил в Бургера, потому начал его лечить. Через неделю пса привезли в клинику в Днепре, где позже также лечили пса Крыма (собаку, выжившую во время ракетного удара 29 сентября).
По словам военных, Бургер пережил несколько операций, до сих пор лечится. Ветеринары уверены, что собака будет жить, ведь бойцы не бросили животное на произвол судьбы.
Врачи даже разрешили Бургеру увидеться со своим спасителем, бойцом нашей отдельной бригады территориальной обороны города Днепр. В этой страшной войне, несмотря на боль и опасность, украинцы пытаются спасти даже животных, даже если нет надежды. Именно поэтому мы побеждаем и победим, – отметили военные.
Напомним, вчера стало известно, что пес Крым, выживший во время ракетного удара по Днепру 29 сентября скончался. Старая собака теперь вместе со своей семьей.
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