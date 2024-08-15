В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто

В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с парковочной площадки.

Повредил сразу три автомобиля, когда пытался выехать с парковки в Шевченковском районе. Патрульные Днепра задержали пьяного водителя.

По словам правоохранителей, владелец Hyundai Getz двигался задним ходом, не убедился в безопасности маневра, не обратился за помощью к людям рядом, и в результате совершил наезд на автомобили Mitsubishi, Audi и ГАЗ. Обошлось без пострадавших.

Прибывшие для оформления указанного ДТП патрульные заметили у водителя Hyundai признаки алкогольного опьянения.

Мужчина прошел обследование в установленном законом порядке с помощью Драгера. Результат подтвердил, что он нетрезв. В крови водителя было 2,36 промилле алкоголя.

На мужчину патрульные составили протоколы по ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение ТС) и по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя отстранили от вождения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: