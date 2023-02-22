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В Днепре пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться

Сегодня 16:22
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В Днепре нетрезвого водителя.

Новости Днепра про В Днепре пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Вечером 21 февраля, около 22 часов, произошло ДТП на улице Зеркальной. Нетрезвый водитель Chevrolet Camaro влетел в электроопору.

Прибыв на место ДТП, патрульные увидели неадекватного водителя, пытавшегося сбежать. Он не реагировал на предупреждение инспекторов и сопротивлялся, поэтому полицейские задержали мужчину, применив физическую силу.

Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку. Водитель согласился. Прибор Драгер подтвердил, что водитель был нетрезв. В его крови было 1,39 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административные протоколы за управление в нетрезвом виде и без прав. Авто забрали на штрафплощадку.

Новости Днепра про В Днепре пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться

Новости Днепра про В Днепре пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться

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