В Днепре пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться

Об этом сообщили в патрульной полиции.
Вечером 21 февраля, около 22 часов, произошло ДТП на улице Зеркальной. Нетрезвый водитель Chevrolet Camaro влетел в электроопору.
Прибыв на место ДТП, патрульные увидели неадекватного водителя, пытавшегося сбежать. Он не реагировал на предупреждение инспекторов и сопротивлялся, поэтому полицейские задержали мужчину, применив физическую силу.
Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили пройти проверку. Водитель согласился. Прибор Драгер подтвердил, что водитель был нетрезв. В его крови было 1,39 промилле алкоголя.
На нарушителя составили административные протоколы за управление в нетрезвом виде и без прав. Авто забрали на штрафплощадку.
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