В Днепре пьяный мужчина пытался разнести магазин одежды: комментарий полиции

Сегодня, 28 ноября, в Днепре на улице Пастера произошел очень странный инцидент – мужчина ворвался в магазин одежды и начал бросать в продавщиц товаром. Женщины попытались успокоить горожанина, однако он набросился и на них.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что, вероятно, мужчина был пьян.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что относительно нарушителя правоохранители составили административный протокол.
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