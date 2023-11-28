В Днепре пьяный мужчина пытался разнести магазин одежды: комментарий полиции

Инцидент произошел на улице Пастера.

Сегодня, 28 ноября, в Днепре на улице Пастера произошел очень странный инцидент – мужчина ворвался в магазин одежды и начал бросать в продавщиц товаром. Женщины попытались успокоить горожанина, однако он набросился и на них.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что, вероятно, мужчина был пьян.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что относительно нарушителя правоохранители составили административный протокол.

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