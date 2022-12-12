В Днепре пьяные супруги устроили драку с топором на глазах у детей

По словам девочки, мать и отчим нетрезвы, и она волнуется за своих двух маленьких сестер, на глазах у которых все это происходит.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.
Патрульные выехали на место происшествия. Информация подтвердилась. Полицейские обнаружили в доме трех детей — 16-летнюю заявительницу и двух девочек — 2 и 7 лет. Мать детей и ее сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения. Дети рассказали, что отчим угрожал им физической расправой, разбил топором дверь и нецензурно выражался.
Инспекторы составили на него административный материал по ст. 173-2 (совершение насилия в семье) КУоАП. В ходе проверки сожителя полицейские выяснили, что указанный мужчина находится в розыске. Патрульные доставили его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и сообщили о ситуации в семье ювенальной превенции.
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