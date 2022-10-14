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В Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак

Сегодня 06:45
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В Днепре на улице Волынской двое нетрезвых мужчин угрожали своим соседям.

Новости Днепра про В Днепре пьяные мужчины угрожали соседям и избили их собак

12 октября двое пьяных мужчин шумели в подъезде, ругались и вели себя неадекватно. Соседям, которые сделали им замечания, они начали угрожать и кричать на них, а также ударили их собак.

На место происшествия прибыли патрульные, они задержали одного из мужчин, чтобы он угомонился, и доставили в отделение. На двоих нарушителей составили административные материалы за пребывание в общественном месте в пьяном виде, за совершение мелкого хулиганства и жестокое обращение с животными.

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