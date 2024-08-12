В Днепре привели в порядок один из самых коротких бульваров города: что изменилось

В Днепре обновили кратчайший бульвар на самом коротком проспекте в городе.

В Днепре завершили основной этап реконструкции бульварной части проспекта Пилиппа Орлика (ранее – Ильича), граничащего с проспектом Поля и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает Центральная районная администрация.

Закончен основной этап по благоустройству бульвара по проспекту Филиппа Орлика. После понижения температуры воздуха планируется высадка декоративных растений. Известный всем жителям района бульвар приобрел совершенно новый, современный вид. А еще лавочка может посоревноваться по длине с самой длинной лавочкой на набережной, — говорится в сообщении.

На фото выше можно увидеть «до», а ниже – как бульвар выглядит сейчас. Отмечается, что здесь появились длинные лавочки, претендующие на звание самых длинных в городе (конечно после набережной).

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