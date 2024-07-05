В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса

Список адресов публикуют с самого утра в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал». С появлением света восстановлено водоснабжение на ряде улиц.
Геннадий Корбан в своем Telegram-канале опубликовал актуальную информацию о воде по состоянию на 11:30.
В связи с отсутствием электроснабжения снижено давление подачи воды по адресам:
Кроме того, сейчас проводятся аварийные работы на некоторых улицах, отсутствует водоснабжение:
Водоснабжение и нормативное давление будут восстановлены в ближайшее время.
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