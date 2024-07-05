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В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса

Сегодня 12:45
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Некоторые улицы Днепра остались без воды на время, а также на ряде улиц есть проблема с давлением подачи воды.

Новости Днепра про В Днепре приостановили водоснабжение на нескольких улицах: адреса

Список адресов публикуют с самого утра в Telegram-канале КП «Днепропроводоканал». С появлением света восстановлено водоснабжение на ряде улиц.

Геннадий Корбан в своем Telegram-канале опубликовал актуальную информацию о воде по состоянию на 11:30.

В связи с отсутствием электроснабжения снижено давление подачи воды по адресам:

  • ул. Паникахи, 117, 119, 121;
  • ул. Запорожское Шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121;
  • ул. Комбрига Петрова, 29, 33;
  • Ж/м Тополь-3, д. 31Б;
  • ул. Строителей, 12, 14, 14А, 14Б;
  • ул. Фабрично-Заводская, 3, 3А, 18, 20;
  • просп. Богдана Хмельницкого, 26А, 28А, 30, 30А, 32А, 34, 36, 38;
  • ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4А, 5, 7.

Кроме того, сейчас проводятся аварийные работы на некоторых улицах, отсутствует водоснабжение:

  • ул. Привокзальная, 3;
  • ул. Березановская;
  • ул. Мохова;
  • проспект Петра Калнышевского, 15;
  • улица Осенняя, 19.

Водоснабжение и нормативное давление будут восстановлены в ближайшее время.

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