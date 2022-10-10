В Днепре приостановили работу 6 троллейбуса: подробности

Движение временно приостановлено.

Временно остановлена работа троллейбусного маршрута №6. Маршрут работает в пер. Добровольцев без заезда на ж/м Приднепровск. О его восстановлении дополнительно будет поставлено в известность.

Напомним, ранее сообщалось о временной остановке работы автобусного маршрута №18.

Кроме того, временно организованно объездил улицы Калиновой через улицу Байкальскую (на участке ул. Калиновой от ул. Янтарной до просп. Слобожанского).

На других маршрутах пока без изменений.

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