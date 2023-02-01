В Днепре применены стабилизационные отключения света: где посмотреть графики

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!

Поэтому посмотреть, когда свет могут выключить у вас дома, можно:

Лимиты потребления электроэнергии в Днепропетровской области, предоставленные НЭК «Укрэнерго», позволяют проводить отключения в стабилизационных графиках, — отмечают энергетики.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 1 февраля, в Днепре и области продолжают действовать стабилизационные отключения света.

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