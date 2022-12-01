В Днепре приготовили торт из денег (ФОТО)

Отметим, деньги не настоящие, а съедобные, а тортик в виде сейфа, из которого выпадают доллары.
Название этого шедевра, по словам кондитера, — «Укрытие для денег».
Вес десерта – 8,5 кг. Внутри: сливочный бисквит, крем Чиз, клубничное конфи + бананово-апельсиновый курд. Декор: шоколад, сахарная печать.
Все съедобно, – отмечает Дмитрий.
Кстати, кондитер работал над шедевром даже при свете свечей – когда не было электричества.
Напомним, ранее мы писали, что кондитер из Днепра сделал торт в виде райского острова (ФОТО).
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