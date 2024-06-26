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В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир

Сегодня 14:12
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В Днепре заметили странного человека в сером капюшоне.

Новости Днепра про В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах и опубликовали фотографию.

На ней можно увидеть человека, похожего на мужчину, одетого в черные широкие спортивные штаны и серое худи. К тому же, он прикрыл лицо капюшоном, а также имеет при себе большую сумку. Стоит отметить, что в Днепре жаркая погода, во время которой ходить в подобной одежде вряд ли комфортно.

Очевидцы отмечают, что неизвестный заходит в подъезды домов на ж/м Левобережный-3, в частности в отсутствие электроэнергии. В домах он проводит определенное время, потом выходит, а после этого жители замечают странные метки на дверных замках, нарисованные голубоватым цветом. Также замки чем-то заклеены.

Новости Днепра про В Днепре при отключении света неизвестный в капюшоне ставить отметки на дверях квартир

Кто он и зачем это делает – неизвестно.

Об этом неизвестном мужчине корреспонденты dnepr.info спросили у спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник и выяснили, что в настоящее время обращений насчет него не поступало.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре неизвестный гонщик на синем скутере врезается в проезжие авто.

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