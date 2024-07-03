В Днепре произошли значительные изменения в работе транспорта

В Днепре существенные изменения в работе транспорта 3 июля.

В среду, 3 июля, остановили движение транспорта по улице Макарова, в частности, троллейбусов А, Б и трамваев 11-го маршрута — все трамваи будут работать по 15-му маршруту.

трамваи №11 курсируют по ул. Энергетической;

троллейбусы «А» и «Б» курсируют через просп. Александра Поля;

троллейбусы №19 курсируют по пл. Космической.

О возобновлении работы в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

Также есть задержки в движении маршруток №87А, №87Б, №113, №155.

Обновлено:

Из-за перекрытия проезжей части на ул. Макарова, автобусные маршруты 34, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155 и 156 работают по измененным маршрутам

Подробная информация будет предоставлена ​​вскоре.

Обновлено 2:

Временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов:

— Маршрут №34 ул. Рабочая – ул. Уральская – ул. Савченко до пр. Александра Поля – пр. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту;

– Маршруты 87А и 106 вместо ул. Рабочая через пр. Поля;

— Маршрут 87Б и 155 по ул. Антоновича – пр. Поля и далее по маршруту;

— Маршруты 146А и 146Б работают по единому маршруту без кольцевого режима, от перекрестка ул. Рабочая/Криворожская в направлении ул. Киевская, к перекрестку пр. Богдана Хмельницкого/Независимости (Титова) в направлении пр. Дмитрия Яворницкого.

— Маршрут 113 от ЦУМа до ул. Независимости (Титовая)

Напомним, в Днепре маршрут 113 временно изменит направление движения.

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