Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре произошли значительные изменения в работе транспорта

Сегодня 10:19
просмотров

В Днепре существенные изменения в работе транспорта 3 июля.

Новости Днепра про В Днепре произошли значительные изменения в работе транспорта

В среду, 3 июля, остановили движение транспорта по улице Макарова, в частности, троллейбусов А, Б и трамваев 11-го маршрута — все трамваи будут работать по 15-му маршруту.

  • трамваи №11 курсируют по ул. Энергетической;
  • троллейбусы «А» и «Б» курсируют через просп. Александра Поля;
  • троллейбусы №19 курсируют по пл. Космической.

О возобновлении работы в штатном режиме будет сообщено дополнительно.

Также есть задержки в движении маршруток №87А, №87Б, №113, №155.

Обновлено:

Из-за перекрытия проезжей части на ул. Макарова, автобусные маршруты 34, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155 и 156 работают по измененным маршрутам

Подробная информация будет предоставлена ​​вскоре.

Обновлено 2:

Временные изменения в схеме движения автобусных маршрутов:

— Маршрут №34 ул. Рабочая – ул. Уральская – ул. Савченко до пр. Александра Поля – пр. Богдана Хмельницкого и дальше по маршруту;
– Маршруты 87А и 106 вместо ул. Рабочая через пр. Поля;
— Маршрут 87Б и 155 по ул. Антоновича – пр. Поля и далее по маршруту;
— Маршруты 146А и 146Б работают по единому маршруту без кольцевого режима, от перекрестка ул. Рабочая/Криворожская в направлении ул. Киевская, к перекрестку пр. Богдана Хмельницкого/Независимости (Титова) в направлении пр. Дмитрия Яворницкого.
— Маршрут 113 от ЦУМа до ул. Независимости (Титовая)

Напомним, в Днепре маршрут 113 временно изменит направление движения.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре произошли значительные изменения в работе транспортаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре произошли значительные изменения в работе транспортаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Атака на Днепр: мощные взрывы попали на видео
    Новости Днепра
    Сегодня 12:22
    Атака на Днепр: мощные взрывы попали на видео

    Сегодня, 3 июля, враг совершил массированную атаку на Днепр.

    Утренняя атака на Днепр 3 июля: количество погибших и раненых увеличилось
    Новости Днепра
    Сегодня 12:16
    Утренняя атака на Днепр 3 июля: количество погибших и раненых увеличилось

    Число погибших и раненых в результате ракетной атаки по Днепру…

    Над Днепропетровщиной сбили 11 воздушных целей
    Новости Днепра
    Сегодня 11:46
    Над Днепропетровщиной сбили 11 воздушных целей

    Сегодня утром были сбиты 5 ракет и 6 БпЛА, основной…

    Враг атаковал Днепр ракетами: есть погибшие и раненые, среди них ребенок
    Новости Днепра
    Сегодня 11:16
    Враг атаковал Днепр ракетами: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

    Стали известны последствия утренней атаки на Днепр 3 июля.

    Последние новости

    Атака на Днепр: мощные взрывы попали на видео
    Атака на Днепр: мощные взрывы попали на видео

    Сегодня, 3 июля, враг совершил массированную атаку на Днепр.

    Сегодня 12:22
    6
    просмотров
    Утренняя атака на Днепр 3 июля: количество погибших и раненых увеличилось
    Утренняя атака на Днепр 3 июля: количество погибших и раненых увеличилось

    Число погибших и раненых в результате ракетной атаки по Днепру увеличилось.

    Сегодня 12:16
    42
    просмотров
    Над Днепропетровщиной сбили 11 воздушных целей
    Над Днепропетровщиной сбили 11 воздушных целей

    Сегодня утром были сбиты 5 ракет и 6 БпЛА, основной целью которых была Днепропетровщина.

    Сегодня 11:46
    3
    просмотров
    Враг атаковал Днепр ракетами: есть погибшие и раненые, среди них ребенок
    Враг атаковал Днепр ракетами: есть погибшие и раненые, среди них ребенок

    Стали известны последствия утренней атаки на Днепр 3 июля.

    Сегодня 11:16
    18
    просмотров
    В Днепре маршрут 113 временно изменит направление
    В Днепре маршрут 113 временно изменит направление

    Один из популярных маршрутов сменил движение.

    Сегодня 09:50
    5
    просмотров
    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия
    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

    Днепряне слышат серию взрывов.

    Сегодня 09:19
    9
    просмотров
    В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса
    В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса

    В городе из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на некоторых улицах.

    Сегодня 09:03
    3
    просмотров
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

    Жители города слышали взрыв.

    Сегодня 08:49
    10
    просмотров
    Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие
    Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

    В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще двое.

    Сегодня 08:01
    5
    просмотров
    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса
    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

    Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.

    Сегодня 07:53
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх