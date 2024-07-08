В Днепре произошли изменения в графиках отключения света 8 июля

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале энергетической компании.
Уважаемые потребители! Сообщаем, об изменениях в применении графиков сегодня, — написали в сообщении.
Напомним, сегодня мы писали о применении графиков отключения света 8 июля для абонентов ДТЭК и ЦЭК. По распоряжению Укрэнерго сегодня с 00:00 до 14:00 будут применять одновременно две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В остальные часы – три очереди отключений.
Обратите внимание, для абонентов ЦЭК произошли изменения, по распоряжению диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго» отключать електроснабжения будут в таком порядке:
По состоянию на 09:30 до 10:00 применяется отключение 2 очередей. Было отменено отключение у потребителей очереди 1 до 14:00.
Кроме того, в Telegram-канале ЦЭК сообщили:
Уважаемые потребители, проживающие в доме по адресу ул. Академика Янгеля: 22, сообщаем, что в связи с аварией ваш дом будет временно отключаться по графику I очереди. О возвращении к графику ІІІ очереди мы обязательно сообщим. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание!
Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.
У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно графику стабилизационных отключений – по группам.Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.
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