В Днепре произошли изменения в графиках отключения света 8 июля

ЦЭК сообщил об изменениях в графиках отключений для абонентов.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале энергетической компании.

Уважаемые потребители! Сообщаем, об изменениях в применении графиков сегодня, — написали в сообщении.

Напомним, сегодня мы писали о применении графиков отключения света 8 июля для абонентов ДТЭК и ЦЭК. По распоряжению Укрэнерго сегодня с 00:00 до 14:00 будут применять одновременно две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди. В остальные часы – три очереди отключений.

Обратите внимание, для абонентов ЦЭК произошли изменения, по распоряжению диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго» отключать електроснабжения будут в таком порядке:

с 10:00 до 13:00 отключается 3 очередь;

с 13:00 до 16:00 отключается 5 очередь;

с 14:00 до 16:00 отключаются 1 и 2 очереди;

с 16:00 до 20:00 отключаются 3, 4 и 6 очередей;

с 19:00 до 24:00 отключается 5 очередь;

с 20:00 до 22:00 отключается 6 очередь;

с 20:00 до 24:00 отключаются 1 и 2 очереди.

По состоянию на 09:30 до 10:00 применяется отключение 2 очередей. Было отменено отключение у потребителей очереди 1 до 14:00.

Кроме того, в Telegram-канале ЦЭК сообщили:

Уважаемые потребители, проживающие в доме по адресу ул. Академика Янгеля: 22, сообщаем, что в связи с аварией ваш дом будет временно отключаться по графику I очереди. О возвращении к графику ІІІ очереди мы обязательно сообщим. Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание!

Более подробную информацию и список адресов можно получить на официальном сайте ЦЭК, а также в Telegram-канале.

У абонентов ДТЭК свет будут отключать согласно графику стабилизационных отключений – по группам.Список адресов абонентов ДТЭК и их распределение по группам можно узнать ЗДЕСЬ.

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