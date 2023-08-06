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  • В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видео

В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видео

Сегодня 17:31
просмотров

В ночь на 6 августа в Днепре произошла авария. Два легковых автомобиля столкнулись а перекрестке улиц Старочумацкой и Образцовой.

Новости Днепра про В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видео

Одним из участников ночного ДТП оказался водитель такси. По предварительным данным, именно он не уступил дорогу другой машине.

Момент столкновения попал на видео, которое распространили в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

Известно, что водители обеих машин получили серьезные травмы. Их госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства и детали выясняют правоохранители.

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Новости Днепра про В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видеоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре произошло ночное ДТП с участием такси, есть пострадавшие: момент столкновения попал на видеоРусский

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