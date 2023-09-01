В Днепре произошла стрельба между соседями: что говорят в полиции

Сегодня ночью в Днепре на улице Тесная произошла стрельба между соседями.
Как сообщают местные Telegram-каналы, между двумя мужчинами возник конфликт, а когда аргументы закончились, один из участников стычки достал оружие и выстрелил несколько раз в своего оппонента.
По предварительной информации, пострадавший получил два огнестрельных ранения (в грудь и бедро).
По словам свидетелей, причиной стрельбы стало то, что получивший ранения мужчина незадолго до инцидента избил сына стрелка.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263-1 (Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
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