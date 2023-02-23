Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушки

Сегодня 10:00
просмотров

Автомобили Opel Vectra и Opel Ampera попали в ДТП в Шевченковском районе Днепра ночью 22 февраля.

Новости Днепра про В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушки

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Столкновение произошло на пересечении улиц Короленко и Старокозацкой около 23:33. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

В результате аварии пострадал водитель «Opel Ampera». Мужчину 2001 года рождения госпитализировали в больницу.

Ранее мы писали: Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушкиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушкиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб

    За прошедшие сутки, 22 февраля, украинские защитники отбили около 90…

    Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля

    Сегодня, 23 февраля, НЭК «Укрэнерго» снова не предоставлял ограничений потребления…

    Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график

    В четверг, 23 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном…

    Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП

    На трассе возле села Новоалександровка Днепровского района в результате ДТП…

    Последние новости

    Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности
    Сегодня в Днепре не будут выключать свет, но возможны ограничения: подробности

    Сегодня, 23 февраля, для Днепра и области нет лимитов от НЭК "Укрэнерго".

    Сегодня 10:10
    0
    просмотров
    ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб
    ВСУ отбили 90 атак и поразили пункт управления оккупантов, — Генштаб

    За прошедшие сутки, 22 февраля, украинские защитники отбили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля
    Свет, тепло и вода: какая ситуация в Днепре на утро 23 февраля

    Сегодня, 23 февраля, НЭК «Укрэнерго» снова не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для нашей области, это значит, что отключений электричества не будет.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график
    Как сегодня в Днепре будет работать электротранспорт: маршруты и график

    В четверг, 23 февраля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП
    Двое взрослых и ребенок сгорели заживо в пылающем авто: фото с места ДТП

    На трассе возле села Новоалександровка Днепровского района в результате ДТП загорелась машина, в которой заживо сгорели люди.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, — официально
    Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, — официально

    Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине
    Мужчина грабил дома, пострадавшие от обстрелов на Днепропетровщине

    В Никополе 27-летний мужчина похищал имущество из помещений, подвергшихся разрушениям во время обстрелов. Его задержали после кражи двух стиральных машин из частного дома.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля
    Солнечно, но прохладно: погода в Днепре на 23 февраля

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Захватчики трижды обстреляли две общины Никопольского района
    Захватчики трижды обстреляли две общины Никопольского района

    В течение дня российские войска трижды обстреляли две общины Никопольского района – Мировскую и Марганецкую.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского
    Посмертно: президент наградил пятерых Героев из Каменского

    Пятеро погибших защитников из Каменского посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени.

    Вчера 21:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх