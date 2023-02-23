В Днепре произошла авария: на Короленка столкнулись две легковушки

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В результате аварии пострадал водитель «Opel Ampera». Мужчину 2001 года рождения госпитализировали в больницу.

Столкновение произошло на пересечении улиц Короленко и Старокозацкой около 23:33. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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