В Днепре произошел масштабный пожар: подробности от ГСЧС

Пожар произошел утром 4 июня. Сообщение к ГСЧС поступило в 11 часов утра. Загорелся частный дом на улице Прянишникова в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.
Приехав на место пожара, спасатели выяснили, что на территории частного дома горит дом, хозяйственная постройка, а огонь уже опрокинулся на крышу соседнего дома. Общая площадь возгорания составила 100 кв.
Через час пожар был потушен. Погибших и травмированных нет.
Огнем уничтожено хозяйственное сооружение, повреждена крыша одноэтажного жилого дома, также повреждена внешняя отделка стен дома, расположенного на соседнем частном участке.
К тушению возгорания привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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