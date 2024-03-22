В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в «Мост-Сити»

Заминировали «Мост-Сити» — такую информацию получили за прошедшие сутки правоохранители Днепропетровщины.
Сообщения о взрывчатке в торгово-развлекательном комплексе поступило 21 марта.
Сотрудниками полиции было проведено внешнее обследование помещений. К счастью, взрывоопасные предметы не нашли.
Информация о заминировании не подтвердилась.
В целом, по информации горсовета, подразделения ГСЧС за минувшие сутки только в Днепре совершили 11 выездов. Из них 6 вызовов касались ликвидации пожаров:
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