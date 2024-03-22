В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в «Мост-Сити»

В целом, по информации горсовета, подразделения ГСЧС за минувшие сутки только в Днепре совершили 11 выездов. Из них 6 вызовов касались ликвидации пожаров:

Информация о заминировании не подтвердилась.

Сотрудниками полиции было проведено внешнее обследование помещений. К счастью, взрывоопасные предметы не нашли.

Сообщения о взрывчатке в торгово-развлекательном комплексе поступило 21 марта.

Снова проверяли, не заминирован ли один из популярных торговых центров.

Если пенсионер в Днепре решил изменить банк, в котором он…

В Днепре поностальгировали по временам, когда Монастырский остров был Комсомольским.

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