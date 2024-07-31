В Днепре проведут марафон происшествий с безлимитным лимонадом и сладкой ватой: адрес

Завтра, 1 августа, в парке Писаржевского проведут марафон приключений.
Об этом сообщает КП «Городская инфраструктура».
В рамках марафона приключений детей ждут мастер-классы, сладкая вата, беспроигрышная лотерея и безлимитный лимонад. Участие бесплатное. Мероприятие продлится с 17:00 до 19:00.
Итак, детей ждут 1 августа в парке имени Писаржевского на 17:00. Организаторы отмечают, что с собой нужно брать хорошее настроение, друзей и жажду получить приз.
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре в августе будет работать ботанический сад.
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