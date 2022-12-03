В Днепре просят создать Всемирный день днепрянина

Жители Днепра предлагают создать Всемирный день днепрянина. Такое голосование появилось на сайте Единой системы местных петиций.
Автор обращения отмечает, что за пределами Днепра и Украины живет много наших земляков, поэтому нужно создать официальный или неофициальный праздник, который назывался бы Всемирный день днепрянина. Отмечать она предлагает во вторую субботу сентября — вместе с Днем города.
В связи с тем, что множество представителей нашего славного города Днепр, а также людей, которые были связаны с городом определенным образом, живут в разных точках земного шара, однако имеют теплые воспоминания об этих моментах и помогают городу материально и культурно, предлагается рассмотреть вопрос на сессии горсовета о создании неофициального или официального праздника, который бы назывался «Всемирный день днепрянина» и отмечать этот праздник во вторую субботу сентября, который приходится на один из дней празднования Дня города Днепр, — говорится в тексте петиции.
По мнению автора обращения, такой праздник объединит днепрян и привлечет внимание к городу. Пока что петиция не пользуется популярностью, опубликовали ее еще 6 октября и за два месяца обращение набрало всего 4 голоса.
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