В Днепре просят помощи в опознании мужчины, которого сбил трамвай (ФОТО 18+)

Нужна ваша помощь!

В понедельник, 6 марта, в Днепре на перекрестке ул. Каруны и Луговская произошел несчастный случай. Там мужчина примерно 60-70 лет попал под колеса трамвая. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Пока личность погибшего не установлена, поэтому полиция Днепра просит помощи в опознании мужчины.

Если вы знаете погибшего или что-нибудь о нем, сообщите об этом в полицию по номеру (063) 701-35-61.

Важна любая информация!

Фото 18+!

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