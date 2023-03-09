В Днепре просят помощи в опознании мужчины, которого сбил трамвай (ФОТО 18+)

В понедельник, 6 марта, в Днепре на перекрестке ул. Каруны и Луговская произошел несчастный случай. Там мужчина примерно 60-70 лет попал под колеса трамвая. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.
Пока личность погибшего не установлена, поэтому полиция Днепра просит помощи в опознании мужчины.
Если вы знаете погибшего или что-нибудь о нем, сообщите об этом в полицию по номеру (063) 701-35-61.
Важна любая информация!
Фото 18+!
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