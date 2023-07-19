В Днепре просят переименовать улицу Богдана Хмельницкого: зачем

Об этом говорится в телеграм-канале Геннадия Корбана.
В Днепре достаточно активно занимаются переименованиями топонимов, связанных с советским или российским прошлым. Но в этот раз причина в другом.
По словам днепрян, улицу часто путают с одноименным проспектом Богдана Хмельницкого, который находится на противоположном берегу города.
Жители улицы Богдана Хмельницкого отмечают, что люди путают эти два топонима, ведь обычно никто не уточняет это проспект или улица.
«Никто на такой пустяк, как проспект или улица, не обращает внимания. Вы не поверите, столько смешных историй, что уже даже не смешно», — пишет днепрянка Алена.
Особенно это мешает логистике. Таксисты и курьеры часто видят только название, поэтому едут на проспект Богдана Хмельницкого, хотя нужно на улицу на противоположном берегу города.
Заметим, что расстояние между этими локациями составляет 15 км.
Самое неудобное оказалось, что мы на разных берегах и это дорого логистике», — добавляет она.
Однако это только предложения. Пока никто не собирается менять название топонима.
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