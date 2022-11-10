В Днепре простились с изобретателем и ученым, погибшим на войне

Об этом сообщили на странице Луганского ОВА в телеграмме.
Погиб Андрей 4 ноября, когда позиции его подразделения накрыли артиллерией. На фронте боец имел позывной «Препод», потому что до войны он был преподавателем и работал в Восточноукраинском университете на Луганщине. В ВУЗе он сначала был студентом, а затем преподавателем и руководителем кафедры электрической инженерии. Андрей получил статус кандидата технических наук и впоследствии занял должность проректора вуза.
Боец занимался волонтерством до полномасштабного вторжения и помогал участникам АТО. Андрей ушел на фронт добровольцем еще в феврале 2022 года.
Андрей Жданов был изобретателем и даже имеет несколько запатентованных изобретений. Благодаря ему, в Северодонецке появились пандусы и велопарковки. Все, за что брался Андрей, доводилось до совершенства. Знакомые бойца рассказали, что он первым в Северодонецке купил электросамокат и отапливал свой дом солнечными батареями.
С Андреем простились в доме культуры «Металлург» в Днепре.
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Яна Юхименко
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