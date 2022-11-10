В Днепре простились с изобретателем и ученым, погибшим на войне

У Дніпрі попрощалися з відомим волонтером Андрієм Жидковим.

Об этом сообщили на странице Луганского ОВА в телеграмме.

Погиб Андрей 4 ноября, когда позиции его подразделения накрыли артиллерией. На фронте боец ​​имел позывной «Препод», потому что до войны он был преподавателем и работал в Восточноукраинском университете на Луганщине. В ВУЗе он сначала был студентом, а затем преподавателем и руководителем кафедры электрической инженерии. Андрей получил статус кандидата технических наук и впоследствии занял должность проректора вуза.

Боец занимался волонтерством до полномасштабного вторжения и помогал участникам АТО. Андрей ушел на фронт добровольцем еще в феврале 2022 года.

Андрей Жданов был изобретателем и даже имеет несколько запатентованных изобретений. Благодаря ему, в Северодонецке появились пандусы и велопарковки. Все, за что брался Андрей, доводилось до совершенства. Знакомые бойца рассказали, что он первым в Северодонецке купил электросамокат и отапливал свой дом солнечными батареями.

С Андреем простились в доме культуры «Металлург» в Днепре.