В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета

Об этом сообщает Суспільне.
По стечению обстоятельств в момент ракетного удара Маша находилась дома. Ее мама в это время была на работе.
Проститься с Марией Лебедь пришли родственники, учителя, одноклассники и соседи. Они вспоминают девочку, как очень светлого человека, она была отличницей в обучении и лидером в классе.
Это просто цвет нации, это ребенок, который подавал лучшие надежды. Огромное сердце. Очень сочувственная, умница, невероятно приятный человек, энергетика просто неповторима. Это невыразимое сожаление. Это просто невозможно пережить такое. Я лично проклинаю тех, кто отправил сюда эту ракету «, — сказала ее классная руководительница Оксана Матусевич.
У Маши Лебедь остались мама и брат.
По данным горсовета, из-за ракетного удара по Днепру 14 января погибли 40 человек, в том числе трое детей.
Читайте также:
Автор:
Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и…
14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному…
Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград,…
Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который…
Журналисты dnepr.info решили напомнить, как действовать при ракетном обстреле и что делать, если вы оказались в разрушенном доме.
14 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по дому, расположенному на Набережной Победы в Днепре.
Сегодня днем, 16 января, правоохранители Днепра, двигаясь в направлении г.Павлоград, обнаружили ДТП с тремя пострадавшими на трассе М30.
Терновской районный суд Кривого Рога приговорил к наказанию мужчину, который застрелил из ружья уличную собаку и выбросил ее тело в мусор.
14 января российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Днепре.
Суббота. 14 января. Праздник. Днепряне собираются всей семьей, чтобы отпраздновать. В том числе и жители дома на Набережной Победы.
В одной из больниц Днепра спасают 32 человека, которым чудом удалось выжить во время ракетного удара по днепровской многоэтажке.
Будьте внимательны!
На Днепропетровщине действовала схема по масштабному хищению продуктов для военных
В Италии в возрасте 95 лет скончалась икона итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!