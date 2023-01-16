В Днепре простились с 15-летней Марией Лебедь, жизнь которой оборвала вражеская ракета

В Днепре сегодня, 16 января, простились с 15-летней Марией Лебедь, которая погибла в результате ракетного удара по жилому дому на ж/м Победа 14 января. Девочка училась в девятом классе и занималась танцами. Ее только недавно избрали Президентом ученической республики "Крылья", просто замечательная и светлая девочка, жизнь которой оборвала вражеская ракета

Об этом сообщает Суспільне.

По стечению обстоятельств в момент ракетного удара Маша находилась дома. Ее мама в это время была на работе.

Проститься с Марией Лебедь пришли родственники, учителя, одноклассники и соседи. Они вспоминают девочку, как очень светлого человека, она была отличницей в обучении и лидером в классе.