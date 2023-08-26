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В Днепре прошел «Гав-Гав фест 2023»

Сегодня 20:41
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В Днепре прошел кинологический фестиваль "Гав-Гав Фест".

Новости Днепра про В Днепре прошел

Мероприятие проводится в городе уже в четвертый раз, и дарит много положительных эмоций собакам и владельцам животных.

Горожане со своими любимцами принимали участие в конкурсах и многочисленных мастер-классах.

На фестиваль пришло 200 посетителей, а в конкурсах приняло участие 35 человек.

Сегодня мы рассказываем, что собаки также помогают в борьбе с российским агрессором. Они участвуют в разминировании, патрулируют улицы, обнаруживают ДРГ, защищают блокпосты, эвакуируют людей из горячих точек и т.д., — заявила директор КПНС Татьяна Пальчун.

Также представители КП «Зооконтроль» предлагали неравнодушным найти для бездомных собак любящую семью.

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