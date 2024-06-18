В Днепре прохожий помог спасти едва не умершего по дороге в магазин пенсионера

В Днепре спасали пожилого мужчину, едва не умершего по дороге в магазин.

В Днепре прохожий помог мужчине, который потерял сознание по дороге в магазин. Как рассказала медик Соборной подстанции Днепровской станции экстренной медицинской помощи Татьяна Иванеха, вызов в «скорую» поступил от неравнодушного жителя, который до приезда фельдшеров самостоятельно оказывал необходимую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики установили, что пожилой мужчина вышел в магазин, но ему внезапно стало плохо.

Проходящий мимо гражданин увидел, что на земле лежит без сознания мужчина. Вызвав «скорую», днепрянин начал сердечно-легочную реанимацию, чтобы привести пенсионера в чувство.

Пожилой мужчина находился в состоянии клинической смерти. С помощью разряда дефибриллятора медикам удалось привести его в чувство. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Татьяна рассказала о еще одном похожем случае. Также в Соборном районе медики другой бригады спасали женщину, которой стало плохо дома.

У пациентки была диагностирована пароксизмальная наджелудочковая тахикардия с нестабильной гемодинамикой. Принято решение о синхронизированной электрокардиоверсии под седацией пациентки. После двух разрядов ритм восстановлен и гемодинамика стабилизирована. Женщина госпитализирована в профильное учреждение, — рассказала Татьяна.

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