В Днепре прогремели взрывы, работает ПВО, — Ермак

Жители Днепра сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Местные власти пока не комментируют инцидент.

«Днепр, в городе работает ПВО», — написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

При этом более подробных деталей он не раскрыл.

Жителям региона необходимо пройти в укрытия.

Напомним, сегодня Резников подтвердил, что системы противовоздушной обороны Patriot наконец прибыли в Украину, поэтому защита неба от российских захватчиков станет более эффективной.

Держись, Днепропетровщина! Верим в ВСУ! Все будет Украина!

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