В Днепре прогремели взрывы, работает ПВО, — Ермак

Местные власти пока не комментируют инцидент.
«Днепр, в городе работает ПВО», — написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
При этом более подробных деталей он не раскрыл.
Жителям региона необходимо пройти в укрытия.
Напомним, сегодня Резников подтвердил, что системы противовоздушной обороны Patriot наконец прибыли в Украину, поэтому защита неба от российских захватчиков станет более эффективной.
Держись, Днепропетровщина! Верим в ВСУ! Все будет Украина!
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