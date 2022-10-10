В Днепре прогремело несколько взрывов: что известно

По меньшей мере пять взрывов прогремели во время воздушной тревоги. По предварительным данным, есть прилет. Очевидцы публикуют видео с сильным задымлением.
Кроме того, очевидцы сообщают, что после взрыва в Днепре начался пожар.
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