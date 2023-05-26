В Днепре прогремела серия мощных взрывов

В Днепре звучали взрывы

Около 3:30-3:40 в Днепре прогремела серия мощных взрывов.

Мэр Днепра Борис подтверждает взрывы в городе и призывает ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Глава облсовета Николай Лукашук тоже предупреждает об опасности.

Предварительно город атаковали БПЛА и ракетами.

О результатах ущерба и последствиях узнаем как всегда утром от ОВА и Воздушных сил.

По состоянию на 3.46 тревога продолжается и распространилась на запад Украины.

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