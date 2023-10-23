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  • В Днепре прогнозируют затяжные ливни: за несколько дней выпадет месячная норма осадков

В Днепре прогнозируют затяжные ливни: за несколько дней выпадет месячная норма осадков

Сегодня 17:02
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После затяжного бабьего лета нас ожидают такие же затяжные осадки.

Новости Днепра про В Днепре прогнозируют затяжные ливни: за несколько дней выпадет месячная норма осадков

На этой неделе на территорию Украины зайдут воздушные массы из южной Европы, так что будет достаточно тепло, но ожидаются осадки разной интенсивности. Об этом сообщает кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич.

Кое-где, в течение недели, через несколько дней может выпасть месячная норма осадков, утверждает специалист. Ожидаются также грозы, а в южных, западных и центральных областях из-за перепадов температуры могут быть утренние и вечерние туманы.

Что с погодой в Днепре

Во вторник, 24 октября, следует ожидать теплую сухую погоду. В среду, 25 октября, левобережье Украины накроют значительные дожди, поэтому стоит готовиться к затяжным ливням. На севере Украины возможен мокрый снег, но Днепру это пока не грозит.

В пятницу, 27 октября, ночью в северных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В Днепре и области пройдут ливни, впрочем, температура воздуха будет держаться на отметках +13…+16 градусов тепла.

Несколько отступят ливни только в воскресенье, 29 октября.

Новости Днепра про В Днепре прогнозируют затяжные ливни: за несколько дней выпадет месячная норма осадков

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