В Днепре прогнозируют затяжные ливни: за несколько дней выпадет месячная норма осадков

На этой неделе на территорию Украины зайдут воздушные массы из южной Европы, так что будет достаточно тепло, но ожидаются осадки разной интенсивности. Об этом сообщает кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич.
Кое-где, в течение недели, через несколько дней может выпасть месячная норма осадков, утверждает специалист. Ожидаются также грозы, а в южных, западных и центральных областях из-за перепадов температуры могут быть утренние и вечерние туманы.
Во вторник, 24 октября, следует ожидать теплую сухую погоду. В среду, 25 октября, левобережье Украины накроют значительные дожди, поэтому стоит готовиться к затяжным ливням. На севере Украины возможен мокрый снег, но Днепру это пока не грозит.
В пятницу, 27 октября, ночью в северных и восточных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. В Днепре и области пройдут ливни, впрочем, температура воздуха будет держаться на отметках +13…+16 градусов тепла.
Несколько отступят ливни только в воскресенье, 29 октября.
Читайте также:
Автор:
В одном из хостелов Днепра мужчина попытался украсть телефон у…
Уже на этой неделе жителям Днепра и всей Украины предстоит…
Улицы и площади Днепра хранят его историю, на месте разрушенных…
Самый недорогой дом в Днепре можно купить по цене от…
В одном из хостелов Днепра мужчина попытался украсть телефон у женщины.
Уже на этой неделе жителям Днепра и всей Украины предстоит перевод часов и переход на «зимнее» время. Переводить «ходики» нужно будет в воскресенье, 29 октября, на один час назад. Переход на новое время происходит в 4:00 часа утра, так что…
В Украине отменят заочное обучение.
Сейчас двойное гражданство в Украине запрещено.
В Днепропетровской области зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.
Поздно вечером 21 октября войска рф нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области.
Улицы и площади Днепра хранят его историю, на месте разрушенных зданий возводятся новые, а то, как выглядели более ранние строения города можно увидеть только на фото. Много зданий в городе пострадало во время Второй мировой войны, позже их не стали…
Сегодня, 23 октября, в Днепре на проспекте Мазепы снова произошла смертельная авария.
Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало результаты мониторинга образа жизни руководства территориальных центров комплектования и социальной поддержки за последние полгода.
Нет слов...
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!