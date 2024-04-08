В Днепре продолжают отключать воду должникам: список адресов на 8-12 апреля

Сумма задолженности по этим адресам составляет 766 738, 81 грн.

КП «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги водоснабжения должникам.

С 8 по 12 апреля специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе следующих районов: Чечеловский, Индустриальный, Шевченковский, Амур-Нижнеднепровский.

Об этом сообщили в Telegram-канале коммунального предприятия.

С графиком и адресами можно ознакомиться в таблице:

Отмечается, что сумма задолженности перед предприятием по этим адресам составляет 766 738, 81 грн.

Призываем должников срочно оплатить задолженность, чтобы не остаться без водоснабжения. Потребителям, которые имеют сложное материальное положение, предлагаем заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в абонентские участки КП «Днепрводоканал», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света (АДРЕСА).

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