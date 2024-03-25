В Днепре продолжают отключать воду должникам: список адресов на 25-29 марта

Коммунальное предприятие «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги по водоснабжению должникам.
С 25 по 29 марта специализированная бригада по отключению будет работать в частном секторе Новокодакского и Самарского районов.
Об этом сообщили в Telegram-канале КП.
С графиком и адресами можно ознакомиться в таблице:
Отмечается, что сумма задолженности перед предприятием по этим адресам составляет 1 962 764,98 грн.
Призываем должников срочно оплатить задолженность, чтобы не остаться без водоснабжения. Потребителям, которые имеют сложное материальное положение, предлагаем заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в абонентские участки КП «Днепрводоканал», — говорится в сообщении.
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