В Днепре продолжают дорожать молочные продукты: на сколько повысились цены

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Яны Линецкой, в конце октября средняя закупочная цена на молоко экстра сорта составляла 11,80 грн/кг без учета НДС, что на 20 коп. выше цены в начале месяца.
Стоимость молока высшего сорта в прошлом месяце выросла на 29 коп. – до 10,77 грн/кг. Первый сорт подорожал на 15 коп. – до 10,28 грн/кг. Цена на такое молоко колебалась от 9,18 до 10,80 грн/кг. Средневзвешенная цена трех сортов поднялась на 22 коп. – до 10,95 грн/кг.
По словам Линецкой, основной проблемой производителей молока на сегодняшний день и в краткосрочной перспективе являются сбои в работе электросистем в результате постоянного обстрела украинских энергетических объектов.
Молочные фермы и заводы вынуждены приостанавливать производство, что негативно сказывается на производительности.
На молочной ферме наиболее энергоемкими процессами являются доение, работа станков-охладителей молока, кормопроизводства – минимальное потребление электроэнергии молочной фермой на 1000 коров превышает 1 МВт, поэтому применение дизельных или бензиновых генераторов увеличивает долю затрат на электроэнергию в себестоимости производства молока в пять-шесть раз. Для молочных заводов требование вполовину сократить потребление электроэнергии чревато сокращением производства.
Молочные предприятия несут дополнительные расходы, что отражается на себестоимости производства и молока-сырья, а также готовой молочной продукции.
По состоянию на 8 ноября, литр молока в супермаркете в среднем стоит 33,20 грн. Сливочное масло «Селянское» 72,5% жирности подорожало до 66,55 грн, тогда как в октябре ценник был 65,58 грн. Масло «Яготинское» 73% стоит в среднем 63,56 грн.
Что касается цен на сметану, то средний ценник сметаны «Президент» 15% — 38,75 грн за 350 г. Сметана «Простоквашино» 20% обойдется в 40,75 грн за 340 г.
Пачка творога «Простоквашино» весом 300 г обойдется в 59,32 грн. Средний ценник на кефир в ноябре не изменился. Кефир «Селянски» 2,5% жирности стоит 37,20 грн за 950 мл.
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Анна Кравчук
Автор:
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