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  • В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центр

В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центр

Сегодня 14:34
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Старинные здания Днепра начали меняться еще в середине прошлого века, у них добавлялись этажи, появлялись современные балконы, что в корне меняло их внешний вид. Также часто они меняли свое предназначение и возведенные когда-то как доходные дома становились сначала коммуналками, а потом и помещениями для бизнес-аренды. Так случилось с одним из старинных доходных домов в центре города.
Новости Днепра про В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центр

 

В Днепре продают 6-ти этажный бизнес-центр на улице Сечевых Стрельцов. Общая площадь здания 2,7 тыс кв м. В нем 25 помещений. Хотят за него 112,6 млн грн или 3 млн дол. В объявлении указано, что продажа от собственника помещения.

Новости Днепра про В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центр

Здание это было построено в Днепре еще в 1890-х годах. Изначально это был двухэтажный доходный дом Заля, позже в нем разместилось отделение музыкального товарищества. После Второй мировой войны в доме были коммунальные квартиры, а сам он нуждался в ремонте. В 1960-х годах к дому было надстроено еще два этажа, изменены планировки комнат. Тут по-прежнему были квартиры, но уже не коммунальные.

Новости Днепра про В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центр

 На первом этаже работал продуктовый магазин. В 1990-х жильцов расселили, а на крыше дома появился еще один этаж, само здание было реконструировано и восстановлен первоначальный вид первых двух этажей.

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Новости Днепра про В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центрУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продают старинный доходный дом за 112 млн грн: сейчас там бизнес-центрРусский

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