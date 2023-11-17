В Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс

За такие деньги предлагают товар с неприятным "сюрпризом".

В Днепре в разгаре сезон хурмы – ее можно купить как в супермаркетах, так и на стихийных рынках. Цены разнятся – все зависит от вида и состояния плода.

Так, на одном из стихийных рынков журналисты dnepr.info заметили хурму по 15 гривен за килограмм, правда, за такую цену плоды будут с «сюрпризом» – порченые, мягкие и т.д.

Если говорить о качественной хурме – то в среднем цена составляет 65-70 грн за килограмм.

В супермаркетах ценовая политика похожая. Так, в Сильпо за кг хурмы просят 75,99 грн.

В «Варусе» — 69,90 грн.

В «АТБ» — 75,95 грн.

Отметим, хурма – источник большого количества витаминов. Она улучшает работу сердца, уменьшает воспалительные процессы, положительно влияет на здоровье мозга и т.д.

Напомним, ранее мы писали, салат из каких овощей может «разорить» жителей Днепра.

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