В Днепре продают хурму по 15 грн за кг, но есть нюанс

В Днепре в разгаре сезон хурмы – ее можно купить как в супермаркетах, так и на стихийных рынках. Цены разнятся – все зависит от вида и состояния плода.
Так, на одном из стихийных рынков журналисты dnepr.info заметили хурму по 15 гривен за килограмм, правда, за такую цену плоды будут с «сюрпризом» – порченые, мягкие и т.д.
Если говорить о качественной хурме – то в среднем цена составляет 65-70 грн за килограмм.
В супермаркетах ценовая политика похожая. Так, в Сильпо за кг хурмы просят 75,99 грн.
В «Варусе» — 69,90 грн.
В «АТБ» — 75,95 грн.
Отметим, хурма – источник большого количества витаминов. Она улучшает работу сердца, уменьшает воспалительные процессы, положительно влияет на здоровье мозга и т.д.
Напомним, ранее мы писали, салат из каких овощей может «разорить» жителей Днепра.
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Александра Лучка
Автор:
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