В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

Напомним, на левом берегу начали обустраивать колонки с водой, чтобы жители могли ее набрать, когда нет света и водоснабжения.
Читайте также:
Автор:
Дорогами Днепра катается Renault Bandera.
В Днепре на набережной заметили дружелюбную нутрию.
В Днепре авто взлетело в кювет и перевернулось на крышу.
В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.
Дорогами Днепра катается Renault Bandera.
В Павлограде ребенок чуть не умер из-за конфеты.
В Днепре на набережной заметили дружелюбную нутрию.
В Днепре авто взлетело в кювет и перевернулось на крышу.
В Днепре две улицы на левом берегу заливает нечистотами.
На Днепропетровщине спасли двух человек из горящего дома.
В Кривом Роге вечером 18 февраля произошла стрельба.
В Днепре снова проверяли сообщения о заминировании ТЦ.
В Днепре и области ночь прошла тихо, а вот в Никополе снова было громко.
Зонт сегодня не понадобится!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!