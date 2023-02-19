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В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

Сегодня 14:16
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В Днепре пробурили рекордную скважину.

Новости Днепра про В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

В Днепре продолжают появляться новые скважины, где жители левого берега могут набрать техническую воду. Одна из них стала рекордно глубокой.
Об этом сообщил Дмитрий Кисилевский.
 
Расположена скважина на территории ж/м Приднепровск по улице Агнии Барто за «Варусом». После проведённых геодезических работ выяснилось, что подземные воды залегают очень глубоко, и рекомендуемая глубина бурения была 75 метров.
 
Впрочем, воду удалось обнаружить на глубине 45 метров. Для этого применили спецтехнику, которая смогла пробить слой гранита. Отмечается, что воду уже отдали на экспертизу, если значительных отклонений не найдут, тогда начнут обустраивать колонку.
 
Скорее всего вода будет технической, как и в других колонках на левом берегу. Закончить работу планируется до конца следующей недели.

Напомним, на левом берегу начали обустраивать колонки с водой, чтобы жители могли ее набрать, когда нет света и водоснабжения.

Новости Днепра про В Днепре пробурили рекордно глубокую скважину

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