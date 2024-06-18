В Днепре прекратил работу один из «паспортных столов»

Это на время.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Днепропетровской области.

По техническим причинам с сегодняшнего дня, 18 июня, приостанавливается прием граждан в отделе №6 г. Днепр ГУ Государственной миграционной службы Украины в Днепропетровской области, который расположен по адресу: улица Рабочая, 22-А.

Люди, которые зарегистрировались в электронной очереди в этот день в указанном отделе, могут получить услуги в любом другом подразделении Миграционной службы.

О возобновлении работы отдела сообщат заранее.

Следите за новостями на наших официальных страницах в соцсетях и на сайте. Приносим свои извинения за неудобства и благодарим за понимание! – говорится в сообщении.

Узнать адреса других «паспортных столов» можно ТУТ.

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