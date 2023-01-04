В Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Напомним, в начале января в Днепре был зафиксирован температурный рекорд. На аномальное тепло отреагировали растения. К примеру, в нашем городе расцвелаи весенние травы, а кое-где появились одуванчики. Однако такое тепло будет недолго. Уже в выходные в Днепр придет зимний холод и температура воздуха опустится до -13.

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Вакансии по хештегу и помощь искусственного интеллекта: как найти удаленную работу за границей Найти хорошую работу в США или Европе и при этом не выезжать из Днепра можно с помощью ресурсов, где зарубежные компании публикуют свои вакансии, а соискатели – резюме. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-8 популярных сайтов, где можно найти «удаленку» за… просмотров

В Каменском на вокзале на мужчину напали с ножом: подробности 1 января в 22:40 в полицию Каменского сообщили, что в реанимационное отделение одной из больниц привезли 38-летнего мужчину с ножевым ранением и внутренним кровотечением. 1 просмотров