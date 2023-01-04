В Днепре предупредили об опасном метеоявлении

На завтра Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии прогнозируются сложные погодные условия.
5 января днем в Днепре и по области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Уровень опасности 1 (желтый).
Напомним, в начале января в Днепре был зафиксирован температурный рекорд. На аномальное тепло отреагировали растения. К примеру, в нашем городе расцвелаи весенние травы, а кое-где появились одуванчики. Однако такое тепло будет недолго. Уже в выходные в Днепр придет зимний холод и температура воздуха опустится до -13.
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