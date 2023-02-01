В Днепре предлагают назвать одну из улиц в честь легендарного грузинского актера Вахтана Кикабидзе

Соответствующее обращение появилось на сайте Единых местных петиций.
В петиции отмечается, что Вахтан Кикабидзе всю свою жизнь был большим другом Украины. К примеру, в 2022 году все вырученные от концерта деньги он направил в помощь 26-й артиллерийской бригаде им. Роман Дашкевич.
Автор петиции отмечает, что у актера было много российских наград, но он отказался от них, после российского вторжения в Грузию в 2008 году и больше никогда не выступал в РФ.
Его имя мы должны помнить навсегда и знать будущие поколения украинцев, — отмечает автор петиции.
Поэтому автор считает, что в Днепре должна появиться улица в честь актера.
Напомним, Вахтан Кикабидзе скончался 15 января этого года. Ему было 84 года.
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