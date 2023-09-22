В Днепре пожилая женщина выпала из окна и разбилась насмерть: комментарий полиции

Сегодня, 22 сентября, около 5:00 под окнами многоэтажного дома в переулке Вольный обнаружили тело женщины.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Жители дома вызвали на место скорую и полицию. Медики пытались спасти горожанку, однако уже было поздно.
Отмечается, что у погибшей были проблемы на работе, она болела и имела проблемы с психикой, но к врачам не обращалась.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И отметили, что все обстоятельства выясняют правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа.
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