В Днепре пожилая женщина выпала из окна и разбилась насмерть: комментарий полиции

Погибшей было 67 лет.

Сегодня, 22 сентября, около 5:00 под окнами многоэтажного дома в переулке Вольный обнаружили тело женщины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Жители дома вызвали на место скорую и полицию. Медики пытались спасти горожанку, однако уже было поздно.

Отмечается, что у погибшей были проблемы на работе, она болела и имела проблемы с психикой, но к врачам не обращалась.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И отметили, что все обстоятельства выясняют правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа.

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