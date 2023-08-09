В Днепре появится новый перекресток с круговым движением: где именно и схема движения

В Днепре на левом берегу появится перекресток с круговым движением.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры.

Речь идет о перекрестке улиц Калиновой и проспекта Петра Калнышевского. С 14 августа изменится схема движения на этом участке. Сейчас здесь Т-образный перекресток, но совсем скоро будет круговой.

Такие изменения связаны с практикой кругового движения на сложных перекрестках для предотвращения аварийных ситуаций.

Изменения касаются только водителей. Для пешеходов оставят привычные переходы, а вот владельцам велосипедов повезет. Вдоль всего проспекта Петра Калнышевского будут отведены велодорожки с обеих сторон проезжей части.

На днях на подъезде к перекрестку установят предупредительные знаки, ограждения в центральной части перекрестка и нанесут разметку.

Подробности можно увидеть на схеме ниже.

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