В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно - Днепр Инфо
В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно
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Сегодня 11:44

В Днепре появятся новые колонки.

Новости Днепра про В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно

В Днепре продолжают обустраивать скважины, где люди смогут набрать техническую воду в случае отключения водоснабжения.

В ближайшее время появится еще 22 колонки на левом берегу.

Для обеспечения города резервным способом водоснабжения при аварийных или плановых отключениях света в АНД районе продолжаются работы по бурению скважин, устройству водяных механических колонок из нержавеющей стали и благоустройству плитки мест их расположения, — написал на своей странице депутат городского совета Руслан Вишневецкий.

Скважины, которые появятся в ближайшие дни:

  • Калинова, 65;
  • Янтарна, 34;
  • Бажова, 26;
  • Решетилівська, 33;
  • Слобожаньский, 77;
  • Калинова, 72;
  • Калинова, 51;
  • Калинова, 81 (напроти скверу);
  • Малиновського, 36;
  • Дарницька, 4;
  • Терещенківська, 4;
  • Терещенківська, 18;
  • Крушельницької, 7;
  • Передова, 737;
  • Мануйлівський, 29 (Лікарня).

Колонки, которые обустроят в течение нескольких недель:

  • Калинова, 64;
  • Донецьке шосе, 15;
  • Высоцького, 4;
  • Шолохова, 7;
  • Шолохова, 25;
  • Саранська, 10;
  • Широка, 222.

Отметим, что скважины устанавливают только на левом берегу, так как на правом технически невозможно пробурить скважины.

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