В Днепре появится еще 22 колонки с водой: где именно

В Днепре появятся новые колонки.

В Днепре продолжают обустраивать скважины, где люди смогут набрать техническую воду в случае отключения водоснабжения.

В ближайшее время появится еще 22 колонки на левом берегу.

Для обеспечения города резервным способом водоснабжения при аварийных или плановых отключениях света в АНД районе продолжаются работы по бурению скважин, устройству водяных механических колонок из нержавеющей стали и благоустройству плитки мест их расположения, — написал на своей странице депутат городского совета Руслан Вишневецкий.

Скважины, которые появятся в ближайшие дни:

Калинова, 65;

Янтарна, 34;

Бажова, 26;

Решетилівська, 33;

Слобожаньский, 77;

Калинова, 72;

Калинова, 51;

Калинова, 81 (напроти скверу);

Малиновського, 36;

Дарницька, 4;

Терещенківська, 4;

Терещенківська, 18;

Крушельницької, 7;

Передова, 737;

Мануйлівський, 29 (Лікарня).

Колонки, которые обустроят в течение нескольких недель:

Калинова, 64;

Донецьке шосе, 15;

Высоцького, 4;

Шолохова, 7;

Шолохова, 25;

Саранська, 10;

Широка, 222.

Отметим, что скважины устанавливают только на левом берегу, так как на правом технически невозможно пробурить скважины.

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