В Днепре продолжают обустраивать скважины, где люди смогут набрать техническую воду в случае отключения водоснабжения.
В ближайшее время появится еще 22 колонки на левом берегу.
Для обеспечения города резервным способом водоснабжения при аварийных или плановых отключениях света в АНД районе продолжаются работы по бурению скважин, устройству водяных механических колонок из нержавеющей стали и благоустройству плитки мест их расположения, — написал на своей странице депутат городского совета Руслан Вишневецкий.
Скважины, которые появятся в ближайшие дни:
Колонки, которые обустроят в течение нескольких недель:
Отметим, что скважины устанавливают только на левом берегу, так как на правом технически невозможно пробурить скважины.
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