В Днепре появились огромные осы, крупнейшие в Европе (ФОТО)

В Днепре заметили огромных ос. Насекомые летали в одной из зелёных зон города.
Фото этого насекомого, которое удивило своими размерами горожан, обнародовали в тематическом Facebook-сообществе Насекомые Украины.
На фотографии выше — сколия-гигант – самая большая оса Европы. Размеры взрослых особей составляют 5 сантиметров. Несмотря на свой устрашающий вид, насекомые безопасны для людей. Их яд, даже слабее, чем у обычной осы.
Сколии занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид. Встретив огромное насекомое, люди пугаются и убивают осу. Именно поэтому популяция этих созданий стремительно падает.
Насекомые любят теплую, солнечную, безветренную погоду, поэтому встретить их можно с конца мая до начала сентября. Живут в одиночку, не собираются роями. Питаются они в основном травой и нектаром, поэтому этих насекомых называют вегетарианцами.
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